Яна Рудковская показала внешность после пластики у звездного хирурга

Российский продюсер Яна Рудковская показала внешность после пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Снимками она поделилась в личном Telegram-канале.

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49-летняя знаменитость рассказала, что в феврале ей сделали комплекс хирургических вмешательств, а именно, липосакцию подбородка, живота и внутренней поверхности бедер, а также подтяжку кожи с помощью лазера и уменьшение груди с четвертого до второго размера.

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По словам бизнесвумен, она месяц ходила в компрессионном белье, в том числе ходила в нем на мероприятия, премии и работу.

«Я прошла ряд восстановительных процедур, 4-5 раз в неделю, была самым ответственным пациентом за многие годы: барокамера, ультразвуковые массажи, микро-токи, эндосфера, игольчатый RF для лучшего сокращения кожи», — заявила она.

В заключение Рудковская поддержала Хайдарова, на которого в последние месяцы обрушились череда скандалов.

«Хочу поддержать Тимура! (...) Спасибо, мой друг, что сделал меня почти идеальной!» — высказалась продюсер.

В феврале стало известно о продюсере Петре Гаврилове, который страдал редкой формой ожирения и пошел на операцию по шунтированию желудка. Ее провели в клинике Хайдарова 16 февраля. Через три дня после выписки продюсер почувствовал себя плохо — он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось. Он не выжил.