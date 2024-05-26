Подписчики раскритиковали образ Виктории Бони на закрытии Каннского фестиваля

В этом году у нас как никогда хороший улов в Каннах: «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Анора», в котором главные роли исполнили российские актеры. Пока наши талантливые артисты покоряли сердца кинокритиков и жюри, российские селебрити отрабатывали на красной дорожке. Так, на фестивале успели блеснуть аж три звезды «Дома-2».

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Завсегдатай Канн Виктория Боня в этом году прибыла с опозданием, но зато ворвалась сразу очень эффектно — в розовых перьях и стразах. Правда, этот экстравагантный выход инста-дивы не прошел строгую проверку подписчиков — но Боня расстраиваться не стала и для закрытия фестиваля выбрала не менее экстравагантный образ.

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В своем Инстаграме* Виктория опубликовала пару кадров в салатово-зеленом платье с пышной цветочной накидкой и длинным шлейфом. Увы, фолловеры снова не оценили ее выбор — и даже скромная прическа Бони вызвала их негодование.

«Опять этот сальный зализанный пучок», «Что-то у Виктории в этом году очень слабые образы и даже прическа очень неаккуратно собрана, хотя все годы была шикарна», «Вчера перья страусиные, а сегодня листья салата», «Платье как будто с AliExpress», «Цветная капуста», — обсуждают подписчики.

Особенно расстроил комментаторов тот факт, что Виктория поделилась только кадрами, снятыми со спины.

«Лицом никто не сфоткал», — отметила одна подписчица. Язвительные замечания Боня терпеть не стала и дала отпор хейтерам. «Когда вас начнут узнавать со спины, вы уже не станете писать подобных комментариев», — ответили инста-дива.

Тем не менее нашлись фанаты, которым образ оказался по душе. «Вика, вот в этом платье изумительно выглядишь, нежно и цвет придает свежести и сияния. Прекрасный лук, подчеркивающий твою красоту. Интрига сохраняется рассмотреть спереди», — хвалит Боню подписчица. Ну а мы, пожалуй, не будет томить своих читателей и сразу покажем полный образ на фотографиях из фотобанка. Как вам?

Кстати, отвечая на комментарии к посту, Виктория раскрыла, что встретилась в Каннах с еще одной отечественной гостьей фестиваля — Ксенией Собчак. По словам Бони, они «мило побеседовали и договорились на интервью». Это мы смотрим!

Ранее Ксения Собчак также высказалась про Викторию на Каннском фестивале и даже сняла ее для подписчиков на красной дорожке.

* Запрещен в РФ.