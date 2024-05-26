Названы семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля

Накануне на Лазурном берегу завершился 77-й Каннский кинофестиваль. По традиции на красной дорожке собрались мировые знаменитости: от актеров и режиссеров до инфлюенсеров, моделей и бывших участников «Дома-2» (куда без них?). Самые стильные образы специально для Daily Mail выбрала звездный стилист Рошель Уайт. Спойлер: ни Виктории Бони, ни даже Виктории Романец в списке мы не обнаружили — но если вас этот прискорбный факт не расстраивает, читайте дальше!

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Почетное первое место в списке самых стильных Уайт отдала звезде «Отчаянных домохозяек» Еве Лонгории, сменившей в Каннах несколько образов — один роскошнее другого. 49-летняя актриса появилась на красной дорожке в серебристом платье с щедрым декольте, дерзком прозрачном наряде, расшитом стразами, а также в голубом макси-платье с разрезом до бедра и длинным шлейфом. В последнем образе Лонгория попала в неловкую ситуацию — но стилиста это не смутило: Рошель отметила Еву за умение носить самые провокационные наряды с истинно голливудской непринужденностью и элегантностью. И выглядеть при этом лет на 15 моложе своего возраста, добавим мы от себя.

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Второе место в рейтинге получила немецкая супермодель. И стоит отметить, есть за что! Хайди подобрала головокружительно смелые образы: «голое» платье из страусиных перьев и асимметричный пышный наряд персикового оттенка с длинным шлейфом из тюля.

«Она идет на риск даже на красных ковровых дорожках и делает это с уверенностью, за которую мы ее так любим. С ней нужно быть всегда готовым к неожиданностям», — Рошель Уайт, стилист.

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Третье почетное место досталось Белле Хадид, вернувшейся в строй после долгой борьбы с болезнью Лайма. Супермодель сменила несколько нарядов, и каждый попал в модные паблики. Особенно много говорили о ее провокационном «голом» платье от Saint Laurent.

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Актриса, представлявшая в Каннах новый блокбастер «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», украла сердца фанатов и модных критиков в роскошном бальном платье Dior с обнаженными плечами, корсетным лифом и пышной юбкой. Образ современной принцессы дополнили украшения от Tiffany & Co. Не промахнулась знаменитость и с остальными нарядами. Прямо-таки мисс элегантность! Мы бы, по правде, поставили Аню выше, но в рейтинге Рошель ей достается лишь четвертое место.

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А вот пятое место оказалось для нас полной неожиданностью. Американская певица Келли Роуленд запомнилась нам в основном громким скандалом на красной дорожке: экс-участница группы Destiny's Child прилюдно отчитала сотрудницу службы безопасности, которая пыталась проводить ее в зал. Тем не менее Уайт высоко оценила классическое чувство стиля артистки.

«В образах Келли чувствовался гламур старой школы и сама суть красной дорожки. Цветовая палитра платьев идеально сочеталась с ее оттенком кожи, а короткие светлые волосы помогали во всей красе показать украшения», — Рошель Уайт, стилист.

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Ну а замкнули топ-7 неувядающая Деми Мур, для которой этот Каннский фестиваль стал первым с 1997 года, и королева богемного шика Сиенна Миллер, вернувшаяся в феноменальную форму (в том числе и модную) после рождения второго ребенка. А вам чей наряд понравился больше всего?

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Ну а если вас интересуют не только модные итоги фестиваля, напоминаем: «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, главные роли в котором исполнили российские актеры Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и восходящая звезда отечественного кино Марк Эйдельштейн. Список остальных победителей Каннского кинофестиваля найдете здесь.