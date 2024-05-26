Как выбрать летний мужской костюм в 2024 году

Летом офисный дресс-код может стать мучением, особенно для мужчин, вынужденных носить деловые костюмы. Разумеется, в большинстве помещений сегодня установлены кондиционеры. Но когда вы выходите на улицу, то раскаленный воздух доставляет немало неудобств. Правильно подобранный летний мужской костюм из хлопка или других легких тканей поможет решить эту проблему. Узнаем, какие нюансы нужно учитывать при выборе этого предмета гардероба.

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Чем отличается классический летний мужской костюм от обычного

Летние мужские костюмы шьют из легких тканей, которые пропускают воздух. При этом пиджак зачастую бывает выполнен без подклада.

Одним из наиболее популярных материалов для этого предмета гардероба считается лен. Его отличает несколько особенностей:

Он имеет рельефную структуру,

Хорошо пропускает воздух,

Быстро впитывает влагу,

Без добавления синтетических нитей быстро теряет вид.

Хлопковые ткани можно считать универсальным материалом для летних костюмов. Ткань жесткая на ощупь и хорошо держит форму. Материал с примесью синтетических нитей позволяет сделать костюм из хлопка более приятным на ощупь.

Еще одним популярным материалом считается фресковая шерсть. Благодаря особому методу плетения из тонкой нити ткань получается легкой и дышащей. Эксперты отмечают, что мужские костюмы из этого материала лучше всего держат форму, не сминаются в процессе носки и выглядят наиболее презентабельно. Одежда именно из этого материала считается оптимальной для летнего делового дресс-кода.

Кстати, для поклонников денима можно подобрать не только летние джинсы для мужчин, но и костюм из такой ткани. Однако этот материал, несмотря на удобство в носке, не подходит для строгих деловых костюмов.

Куда надеть мужской летний костюм с шортами

Для делового стиля вариант летнего костюма с шортами — неудачная идея. Подобный стиль считается моветоном даже в жарких странах. Однако такой костюм можно надеть, если вы не собираетесь посещать деловые встречи или планируете весь день быть за рулем.

Фасоны летних костюмов

Летние деловые костюмы бывают нескольких фасонов. Так, классические модели подходят для деловых и торжественных мероприятий, именно в таком варианте отшивают свадебные костюмы. Бывают нескольких видов:

Английский. Подойдет стройным мужчинам. Имеет однобортный приталенный пиджак, брюки с высокой посадкой заужены книзу;

Американский. Менее строгий вариант, для любителей комфортной одежды. Свободный однобортный пиджак создает прямой силуэт. Брюки удобны в носке благодаря складкам у пояса;

Итальянский. Изящный силуэт за счет приталенного однобортного пиджака. Брюки неширокие, прямые. Такие костюмы часто отшивают из дорогих тканей необычных расцветок;

Немецкий. Наиболее практичный вариант. Пиджак с расширенной линией плеч создает свободный силуэт. Они подходят мужчинам с небольшой полнотой;

Французский. За счет мягкой линии плеча и узкой талии модель визуально удлиняет силуэт. Идеально подходит стройным мужчинам невысокого роста.

Костюмы свободного стиля подходят для повседневной носки. Здесь можно менее тщательно подбирать аксессуары и наслаждаться комфортом в движении. Пиджаки всегда имеют свободный силуэт, а брюки бывают зауженными или прямыми и свободными.

Летние костюмы лучше выбирать светлых тонов или пастельных оттенков. Если вы предпочитаете свободный крой, то можно позволить себе и яркие расцветки. Не забывайте, что для классических моделей даже в летнем варианте стрелки на брюках обязательны. К костюму свободного кроя вместо галстука допускается надеть легкий шейный платок.