Какие образы выбирают звезды для пляжного сезона

Метеорологическое лето пришло в столицу на десять дней раньше срока. Есть все шансы, что и пляжный сезон начнется раньше времени. Как выбрать купальник и аксессуары по самым модным трендам этого года, рассказала «Вечерней Москве» стилист Дарья Тараканова.

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В этом году дизайнеры предлагают обратить пристальное внимание на ретростиль — он никогда не теряет актуальности и подходит почти под любой тип фигуры. Высокие плавки, прикрывающие животик и подчеркивающие талию, с бюстгальтером как на плотной чашке, так и с топом-корсетом. Если хочется сплошной вариант, то тут ретроакцент будет за счет пояса. Добавьте к образу аксессуары — широкополую шляпу, крупные очки. Ну и, кончено, не забудьте про расцветку и принт. Однотонные варианты, в полоску, горох. Обратите внимание на купальники с прозрачными вставками — они добавляют в пляжный образ пикантности. Также асимметричные варианты — лиф на одно плечо, вырезы по бокам, необычная геометрия — все это в тренде, и при правильном подборе модели вы сможете отлично скорректировать фигуру визуально. Также особый акцент в этом сезоне на фурнитуру в купальнике. Металлические и пластиковые кольца, молнии на необычных застежках, другие декоративные элементы.

Опять-таки обратимся к примеру наших звезд, которые начали щеголять в купальниках еще в январе 2024 года на курортах. Ярко можно выделить тенденцию — бельевой стиль, однотонные варианты, причем неярких цветов. Особенно любят наши селебрити черный цвет. Оно и понятно — он хорошо корректирует силуэт, «съедает» все неудобные места фигуры. Но лето на то и самый яркий сезон года, потому не стесняйтесь, берите вариант поярче! Когда еще можно будет себя показать во всей красе.

Клава Кока: животный принт

Певица обожает пляжный сезон и меняет купальники как перчатки. Обычно она выбирает раздельные варианты. Но в этот раз решила сделать ставку на слитный вариант, причем оригинальный и по фасону, и по расцветке. Крупный животный принт, высокие плавки, открытый животик, при этом с перемычками, которые делают акцент на талии, — прекрасный вариант.

Ида Галич: вытягиваем силуэт

Ведущая и блогер после своего похудения любит демонстрировать новую фигуру. Ида очень стройная, и ей особо нечего скрывать, а вот подчеркнуть — легко. Например, талию. И сделала она это за счет слитного купальника с очень глубокими вырезами по бокам. Хороший вариант, чтобы силуэт сделать визуально стройнее.

Полина Гагарина: бретельки в сторону

Артистка себя держит в ежовых рукавицах и фигурой больше напоминает подростка. Если у вас примерно такой тип фигуры, то вам также без проблем подойдут купальники с лифом без бретелей. Если грудь больше третьего размера, уже будет возникать дискомфорт.

ГлюкоZa: сама элегантность

Певица открыла пляжный сезон очень стильным купальником оригинального, но очень элегантного фасона. Высокие плавки в слитном варианте красиво подчеркивают талию, а грудь задрапирована в стиле 1960–1970-х годов. Вариант очень удачный и подходит даже для ужина — стоит только надеть юбку, и — в ресторан на берегу моря.

Анна Седакова: покажу все и сразу

Певица очень любит показывать свои шикарные формы, поэтому она часто выбирает купальники бельевого стиля — небольшие чашки-треугольники, плавки на завязках. В таком удобно загорать. Также тут интересен цвет — бронзовотелесный. То есть он почти сливается с кожей. Смотрится пикантно и стильно.

Нюша: сплела паутину

Певица после развода с супругом пустилась во все тяжкие. Ей есть чем похвастаться — фигура у Нюши отличная. И этот купальник, кстати, слитный очень хорошо подчеркивает достоинства фигуры за счет большого количества перемычек в области талии. И этот тренд пришел на смену завязкам, которые носили все в прошлом году.

Анфиса Чехова: правильная посадка

Телеведущая за последние пару лет заметно постройнела, но фирменная грудь остается с ней. Анфиса ее умело подчеркивает правильными фасонами купальника. В данном случае она отказалась от плотной чашки пушапа, бюстгальтер красиво обрамляет линию груди и не создает лишний объем. Высокие плавки с имитацией ремешка выгодно подчеркивают линию талии.

Екатерина Волкова: нежный-нежный крем

Актриса в этом году решила на пляж выйти во всем белом. Точнее, в кремовом. Сам купальник достаточно простой, однотонный, классический. Особенным его делает именно этот нежный оттенок айвори. Особенно эффектно он будет смотреться, когда на коже появится уже первый загар.

Анна Семенович: чем богаты, тем и хвастаемся

Анна — обладательница шикарной груди, и всячески подчеркивает ее с помощью купальников в том числе. Их у нее огромное количество, но фаворитом стал пестрый вариант на широких бретелях, с глубокой чашкой и высокими трусиками, которые правильно зонированы — по бокам черные вставки. Это идеальный вариант для женщин с формами. Удобно и привлекательно. И яркий цвет делает образ очень сочным.

Светлана Бондарчук: розовый навсегда

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, а сегодня — успешный интервьюер, — любит щеголять по пляжу в открытых купальниках. Но в этот раз она преподнесла подписчикам соцсети сюрприз и предстала в очень нежном розовом слитном купальнике, который отлично подчеркнул ее фигуру. «Изюминка» этой модели в асимметричных вырезах на купальнике. Добавила Светлана к образу и широкополую соломенную шляпу с очками.

Ольга Бузова: асимметрия в деле

Артистка начала купальный сезон с очень модного купальника в желтом цвете с интересным асимметричным топом-бюстье. Верх выглядит оригинально. В комплект к купальнику прилагается короткая пляжная юбка со струящейся драпировкой. Очень стильный вариант.

Ксения Собчак: все оттенки фуксии

Ксения обычно выбирает раздельные купальники. Как, впрочем, и в этот раз. Но здесь примечателен именно пляжный комплект в целом. Легкий шифоновый, в сочном принте с оттенками фуксии, фиолетового. Смотрится все вместе эффектно.