Косметолог развеял девять неожиданных фактов про целлюлит

У вас есть целлюлит? Вы не одиноки: он есть почти у 90% женщин, причем даже у тех, кто в целом подходит под описание «тонкие и звонкие». Существует огромное количество дезинформации о том, что это такое, что его вызывает и как от него избавиться. Поэтому, прежде чем записываться на косметические процедуры или тратить целое состояние на безрецептурные средства, ознакомьтесь с реальной историей целлюлита.

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Целлюлит вызывается токсинами в организме: миф

Ненавистная апельсиновая корка возникает, когда лежащие в основе жировые отложения начинают пробиваться сквозь слои коллагеновых волокон соединительной ткани. Они находятся под кожей (чаще всего в области ягодиц и бедер, но также на руках, животе и других распространенных проблемных местах).

«Соединительная ткань может быть ослаблена из-за дисбаланса гормонов, недостатка физических упражнений и мышечного тонуса, избытка жира и плохого кровообращения», — говорит косметолог Ирина Головина.

Но это состояние точно не вызывается «токсинами».

У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин: факт

У женщин, как правило, больше жира на бедрах и животе. Кроме того, у нас меньше поддерживающей соединительной ткани. Однако, по разным оценкам, около 10% мужчин также страдают от целлюлита.

Целлюлит усиливается с возрастом: факт

Гормоны играют определенную роль в появлении целлюлита.

«С возрастом в организме женщин вырабатывается меньше эстрогена — гормона, который помогает поддерживать нормальное кровообращение в сосудах. Меньшее количество эстрогена может означать ухудшение кровообращения, что также может означать снижение выработки нового коллагена и разрушение старой соединительной ткани», — объясняет Ирина.

Целлюлит обусловлен генетически: факт

Это правда, что целлюлит передается по наследству: если у вашей матери и бабушки был целлюлит, то и у вас он может появиться с большей вероятностью. Если вам не повезло выиграть в генетическую лотерею, не падайте духом: такие факторы, как диета, физические упражнения и поддержание здорового веса также играют свою роль.

Целлюлит бывает только у людей без хорошей физической формы: миф

«Лишний вес действительно делает целлюлит более заметным: чем больше жира под кожей, тем больше вероятность того, что он будет оказывать нагрузку на соединительную ткань и выпирать из ее слабых мест. Но он бывает у женщин всех форм и размеров. И даже у моделей Victoria’s Secret. Они очень стройные, занимаются спортом, хорошо питаются, все делают правильно, но у них все равно есть целлюлит», — утверждает Ирина.

Упражнения могут уменьшить проявления целлюлита: факт

Регулярные посещения спортзала не могут вылечить целлюлит, но во многих случаях они могут помочь предотвратить или уменьшить его появление. Целлюлит возникает, когда соединительные волокна под кожей становятся слабыми или теряют свою эластичность, но растяжка и укрепление этих зон (в дополнение к сжиганию лишнего жира в целом) могут помочь.

«Укрепление и тонизирование этих мышц, в свою очередь, подтягивает кожу, создавая иллюзию, что целлюлит менее заметен», — говорит доктор Ирина.

Помогут занятия йогой, направленные на попу и бедра, а также силовые тренировки, которые укрепляют мышцы и улучшают кровообращение.

Кардио лучше всего подходит для уменьшения апельсиновой корки по всему телу: миф

Бег или другие виды кардиотренировок помогают сбросить вес, что может уменьшить появление ямочек и вмятин. Но чтобы кожа действительно стала гладкой, нужно заниматься силовыми тренировками.

Неинвазивные процедуры против целлюлита действительно работают: факт

«Лазерные, радиочастотные и массажные методики уже несколько лет используются для уменьшения проявлений целлюлита, и хотя их результаты не являются постоянными, они эффективны в краткосрочной перспективе», — говорит косметолог.

Некоторые продукты питания могут помочь в борьбе с целлюлитом: факт

«Сам по себе рацион питания не может определить, появится у вас целлюлит или нет, но сбалансированная, богатая растениями диета может уменьшить воспаление во всем организме и помочь вам поддерживать здоровый вес», — говорит Ирина.

Постоянная гидратация — как за счет питья воды, так и за счет употребления большого количества продуктов с высоким содержанием воды — также сохранит вашу соединительную ткань сильной и эластичной и даже поможет похудеть. Старайтесь есть больше огурцов, редиса, помидоров и болгарского перца, которые (наряду со многими другими фруктами и овощами) более чем на 90% состоят из воды.