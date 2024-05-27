Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной позе в бикини

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенной позе в купальнике для нью-йоркского бренда Heavy Manners. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бывшего «ангела» Victoria's Secret запечатлели в блестящем зеленом бикини с завязками на шее, между чашек топа и на бедрах. При этом 35-летняя манекенщица уложила распущенные волосы с объемом у корней, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ массивными золотистыми серьгами.

В свою очередь, на одном из кадров знаменитость предстала лицом к камере, сидя в джипе марки Wrangler с разведенными в стороны ногами. Отмечается, что автором прошедшей на Карибах съемки стал австралийский фэшн-фотограф Кэмерон Хаммонд.

Ранее в мае 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.