43-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с фанатами снимками в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя манекенщица позировала на шезлонге в бежевом купальнике и пляжной рубашке в тон. Знаменитость также повязала на голову шелковый платок и надела солнцезащитные очки. Из аксессуаров на ней были — несколько браслетов и серьги. Известно, что Амбросио снималась в отеле в Каннах, куда она приехала на кинофестиваль.

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Ранее шведская топ-модель Эльза Хоск показала поклонникам откровенные фото с пляжа. 35-летняя манекенщица предстала перед камерой обнаженной на песчаном пляже на фоне прибрежных камней.