Хирург развеял мифы о пластических операциях

Убеждение, что липосакция позволяет избавиться от целлюлита, — всего лишь миф, рассказала реконструктивный пластический хирург София Казарян. Этот и несколько других популярных мифов о пластических операциях она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

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Эксперт опровергла убеждение, что к услугам пластического хирурга прибегают только пожилые люди. У каждого пациента есть индивидуальные показания, подчеркнула она. Отдельные виды операций, например ринопластику и маммопластику, делают даже в 18 лет.

Также, по словам Казарян, не соответствует действительности информация, что, сделав одну операцию, уже невозможно остановиться.

«Если пациент недоволен несколькими частями тела, пластический хирург делит операции на этапы. После достижения желаемого результата пациент должен уйти довольным», — считает она.

Еще одним мифом хирург назвала утверждение, что пластические операции нельзя делать летом. По ее словам, это заблуждение возникло из-за уверенности, что в жару под компрессионным бельем тело будет преть.

«Пластические операции, наоборот, лучше делать летом, потому что вы надеваете компрессионное белье, а сверху легкое платье или майку. Зимой же у вас и так много слоев одежды, к которым прибавляется еще и компрессионное белье. В таком случае вы с большей вероятностью будете потеть», — София Казарян, пластический хирург.

Грудные импланты при грамотной их установке не взрываются в самолетах и при перепадах давления, продолжила Казарян. У пациенток, занимающихся экстремальными видами спорта с полетами на высоту или погружениями под воду, с имплантами тоже ничего не происходит.

Ошибочным является и мнение, что липосакция поможет избавиться от целлюлита, отметила пластический хирург.

«Целлюлит — это поражение подкожной жировой клетчатки, это именно заболевание, а липосакция позволяет избежать жировых ловушек», — объяснила эксперт.

После операции жир копится, как и копился ранее, добавила она. Единственное изменение заключается в том, что после липосакции он копится меньше в областях проведения операции. Именно по этой причине многим пациентам кажется, что жир накапливается в другом месте, но это не так.

В заключение Казарян опровергла миф, что после маммопластики нельзя кормить грудью. Имплант ставят под большую грудную мышцу, соответственно, молочная железа никак не контактирует с ним, поэтому пациентка может осуществлять грудное вскармливание, подвела итог врач.

Ранее пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала признаки, указывающие на сделанные губы. По ее словам, у женщин после 35 наполненные губы без морщин бывают только после инъекций филлеров.