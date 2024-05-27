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Модель Алеся Кафельникова снялась в расстегнутом жакете для журнала

Дочь теннисиста Евгения КафельниковаАлеся, после затишья стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Издание опубликовало фотографии с моделью в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Алеся Кафельникова снялась в расстегнутом жакете для журнала
© РИА Новости

На обложке 25-летняя Алеся Кафельникова предстала в откровенном образе. Знаменитость была запечатлена в расстегнутом черном жакете, капроновых колготках и белых трусах. Образ модели дополнили солнцезащитные очки, розовые перчатки с бантами, колье и туфли на каблуках. Визажисты сделали ей естественный макияж. Автором съемки выступила Маша Попова.

© Газета.ru

Алеся Кафельникова замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Они поженились в мае 2021 года. Спустя два месяца у модели и предпринимателя родилась дочь, которую они назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова. В конце января Алеся пропала из соцсетей на фоне слухов о финансовых проблемах мужа.

До этого издание Super сообщило, что на сайте Мосгорсуда зарегистрировано несколько исков о взыскании сумм по договорам займа на имя Георгия Петришина. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) требовала взыскать с бизнесмена более 20 млн рублей. У мужа Кафельниковой также были два долга: на 9 и 6 миллионов рублей, а еще невыплаченный кредит на 5 миллиона рублей, который он взял в августе 2021 года. Осенью 2021 года Георгий Петришин также взял у А. Погребнюка в долг под расписку 100 тысяч долларов, которые должен был вернуть через два месяца.

Тренды
Георгий Петришин
Маша Попова
Алеся Кафельникова
Евгений Кафельников
ФССП России
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