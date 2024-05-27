Певица Анна Седокова снялась в бикини

Певица Анна Седокова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В ролике 41-летняя Анна Седокова была запечатлена в телесном бикини. Поп-исполнительница направлялась в бассейн.

© Кадр из видео из социальных сетей

Артистка активно следит за своей фигурой. В июле 2023 года Анна Седокова сообщила в социальных сетях, что отказалась от алкоголя и вредной еды. Певица назвала этот период "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей". В августе поп-исполнительница призналась, что ей сложно посещать рестораны и не заказывать любимые напитки. В ноябре знаменитость показала, как изменилась ее фигура после участия в программе "Последний герой". За время съемок Седокова сильно похудела.

Несколько недель назад поп-исполнительница посетила вечеринку по случаю 20-летия работы Ольги Бузовой на ТВ, которая состоялась в отеле "Метрополь". Анна Седокова выбрала для мероприятия наряд в красном цвете. Артистка надела корсет, который дополнила макси-юбкой и массивными золотыми серьгами. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовым блеском, а стилисты по волосам — локоны.