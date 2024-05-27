Названы пластические операции с самым быстрым эффектом

Эффект быстрее всего проявляется после блефаропластики, маммопластики и липосакции, рассказал NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Специалист уточнил, что блефаропластика представляет собой коррекцию век для устранения избыточной кожи и жировых отложений.

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"Кожа век подтягивается, а взгляд становится более открытым и молодым. Отек и синяки после операции сходят в течение нескольких дней, а окончательный результат будет заметен через несколько недель. Как правило, операцию применяют для устранения признаков старения и сохранения молодости", — пояснил врач.

Маммопластика применяется для увеличения, уменьшения или подтяжки груди. Алексанян уточнил, что данная операция помогает скорректировать пропорции фигуры и избавиться от комплексов. Он отметил, что процедура проводится под общей анестезией, после операции нужен период восстановления в стационаре. По его словам, швы снимают через несколько дней, а эффект заметен сразу же после операции.

Алексанян подчеркнул, что липосакцию используют для избавления от жировых отложений в различных областях тела. Процедура проводится при помощи специальной тонкой трубки, с помощью которой медик удаляет жир из подкожного слоя.

"Это позволяет сделать контуры тела более гармоничными и подтянутыми. Сразу после липосакции в прооперированных местах могут появляться отеки и синяки, однако первые результаты липосакции заметны уже сразу после процедуры", — добавил специалист.

Алексанян ранее рассказал, что выглядеть молодо после 50 лет помогут эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица и спейслифтинг. По его словам, выбор операции зависит от индивидуальных особенностей пациента.