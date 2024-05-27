Визажист навал простой макияж на лето

В качестве идеального варианта на лето подойдет быстрый макияж в единой гамме с помощью одного средства. Об этом "Москве 24" рассказала профессиональный визажист Александра Никитина.

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"Например, стоит использовать помаду холодного розового оттенка. Нанести ее на щеки и губы, а затем растушевать пальцами или спонжем. Потом взять тонкую кисточку и этой же помадой нарисовать стрелки на глазах. Правда с этим приемом надо быть осторожнее аллергикам и девушкам с чувствительной кожей", - отметила эксперт.

Кроме того, на лето можно выполнить вариант макияжа с насыщенным ярким цветом на глазах. Для этого нужно нанести яркие тени по всему подвижному веку пальцем или кисточкой. Лучше всего для использовать кремовые или жидкие продукты или наносить обычные тени на базу в виде тонального крема или консилера, уточнила специалист.

"А вот самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой - просто растушевать пальцами аккуратно не получится", - сказала Никитина.

При этом она уточнила, что для этого макияжа стоит ярко прокрасить ресницы и заполнить цветом слизистую нижнего века. Визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова до этого говорила, что весной-летом 2024 года одним из главных трендов в макияже будет идеальная, гладкая кожа с "фарфоровым" блеском.