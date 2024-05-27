Анджелина Джоли сменила имидж для нового выпуска Vogue Japan

Голливудская актриса Анджелина Джоли кардинально сменила имидж для съемки в новом выпуске журнала Vogue Japan. Издание опубликовало фотографии на своем официальном сайте.

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На одном из кадров 48-летняя Анджелина Джоли была запечатлена со светлыми волосами. Голливудская актриса позировала с челкой и цветными прядями. Визажисты сделали ей макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. На обложке журнала знаменитость предстала в золотистом наряде из весенне-летней коллекции Issey Miyake 1989 года.

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У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Недавно появились слухи, что Анджелина Джоли влюблена в композитора Джастина Левина и рэпера Акалу (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли). По словам журналистов, знаменитость встречается сразу с двумя мужчинами.