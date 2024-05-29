Ксению Собчак сравнили с женой Петросяна из-за нового образа

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за новый образ в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в ярко-зеленом платье с цветочным принтом, которое дополнила белым жакетом, черными кроссовками и синей бескозыркой. Журналистка также надела несколько браслетов и серьги с жемчугом. Она позировала сидя за столом на яхте. Интернет-пользователи не оценили наряд Собчак. Некоторые сравнили ее с женой юмориста Евгения Петросяна, Татьяной Брухуновой, чьи образы часто обсуждают в сети.

«Бабка какая-то», «Думала, жена Петросяна», «Стиль Брухуновой, уже даже стремнее», «Сейчас кого-то забомбит из-за сравнения с Брухуновой, но реально похож стиль», — писали в комментариях.

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Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В апреле Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

Недавно в Каннах Ксения Собчак показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Журналистка посоветовала сочетать украшение с черной блузой.