Светлана Ходченкова выложила фото в топе и коротких шортах

Актриса Светлана Ходченкова снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Светлана Ходченкова была запечатлена в черном бельевом топе, который сочетала с короткими шортами в тон и стрипами. Актриса также завязала на талии белую рубашку. Знаменитость позировала сидя на одном колене около пилона.

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В феврале Светлана Ходченкова в интервью РБК призналась, что всегда настаивает на пробах, так как это помогает ей найти общий язык с режиссером.

"Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта", — пояснила Ходченкова.

В марте Светлана Ходченкова приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IDOL. На одном из снимков актриса позировала в белом облегающем платье-макси из прозрачного кружева, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей нюдовый макияж. Светлана Ходченкова сидела на металлическом стуле на фоне песка.