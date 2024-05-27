Стрижки боб вернулись. Берем пример с Зендеи и Хейли Бибер

Тенденции в мире красоты, как известно, закольцованы, и прически 90-х годов нынче снова в моде. В частности, стрижки боб стали настоящим событием в этом году. Вдохновением для них послужили такие иконы 90-х, как Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор и Наоми Кэмпбелл, поэтому неудивительно, что мы наблюдаем возрождение этих коротких причесок. Смотрите девять самых актуальных боб-стилей 90-х и их современные примеры.

© globallookpress

Бикси

Когда Вайнона Райдер представила эту стрижку, ее еще не успели окрестить «бикси». Однако теперь этот термин прочно вошел в наш модный лексикон.

«Этот гибрид боба и пикси предлагает лучшее из двух вариантов. Это длинный боб у лица, но стрижка над челюстью и многослойный вырез сзади переходят на территорию пикси», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Прямой боб

В принципе, все, что происходило на пике увлечения супермоделями, автоматически становилось трендом, обязательным для повторения в широких массах.

«Например, в 90-х годах прошлого века такая форма боба получила широкое распространение благодаря таким звездам подиума, как Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста», — рассказывает Евгения.

Укороченный боб

Модели-инфлюенсеры, такие как Кайя Гербер и Хейли Бибер, возвращают в моду стрижки длиной до подбородка, напоминающие образ Камерон Диас в конце 90-х годов.

«Этот укороченный текстурированный боб очень легко носить и укладывать миллионом способов, будь то с рваными слоями, как у Диаз, или с волнистой укладкой, как у Бибер», — говорит Евгения.

Кокетливый боб

Несмотря на то, что такая форма укладки коротких волос появилась еще в 50-х и 60-х годах, она не обошел стороной и 90-е, как доказала Дрю Бэрримор.

«Ретро-прическа продолжает появляться на красных дорожках и сегодня. Ее очень легко повторить дома: просто сделайте легкий начес у корней и закрутите концы наружу», — убеждает Евгения.

Пош-боб

Даже если вы выросли гораздо позже 90-х, вы все равно знаете группу Spice Girls и их прически. Виктория Бекхэм, известная как Пош Спайс, часто носила модный боб с центральным пробором.

«Селена Гомес сейчас выбирает такой же. Характерные черты этого стиля — гладкость и много блеска. Чтобы придать прическе дополнительный шик, можно слегка завить концы, как Гомес», — предлагает Евгения.

Боб Рейчел

Независимо от того, были ли вы поклонником популярного ситкома 90-х «Друзья», вы знаете о стрижке «Рейчел».

«Ультра-слоистая стрижка Дженнифер Энистон была выдающимся стилем своего времени — по меньшей мере, феноменом причесок. Актриса и сегодня хранит верность „той самой стрижке“, правда, сейчас она менее текстурированная», — говорит Евгения.

Боб супермодели

Прически 90-х годов славились своим объемом, и боб супермодели не стал исключением. Эту прическу носили Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл, она отличалась объемом и подвижностью одновременно.