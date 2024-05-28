Эмили Ратаковски посетила гонки в обнажающей грудь куртке

Американская супермодель Эмили Ратаковски посетила Гран-при Монако «Формулы-1» в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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32-летняя манекенщица пришла на соревнования в черно-белом костюме, который состоял из распахнутой гоночной куртки, обнажающей грудь, и широких прямых брюк. Она также надела миниатюрное бикини, которое торчало из-под одежды.

Кроме того, знаменитость примерила остроносые белые туфли на каблуках и солнцезащитные очки и сделала гладкую укладку, разделив волосы на прямой пробор.

Ранее в мае американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на вечеринку в Нью-Йорке в обнажавшем бюст наряде.