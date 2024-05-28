$88.69-1.0296.30-0.79
Почта

Эмили Ратаковски посетила гонки в обнажающей грудь куртке

Американская супермодель Эмили Ратаковски посетила Гран-при Монако «Формулы-1» в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Эмили Ратаковски посетила гонки в обнажающей грудь куртке
©  Lenta.ru

32-летняя манекенщица пришла на соревнования в черно-белом костюме, который состоял из распахнутой гоночной куртки, обнажающей грудь, и широких прямых брюк. Она также надела миниатюрное бикини, которое торчало из-под одежды.

Кроме того, знаменитость примерила остроносые белые туфли на каблуках и солнцезащитные очки и сделала гладкую укладку, разделив волосы на прямой пробор.

Ранее в мае американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на вечеринку в Нью-Йорке в обнажавшем бюст наряде.

Тренды
Джулия Фокс