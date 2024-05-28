Звезда "Острых козырьков", актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Издание опубликовало фотографии на официальном сайте.

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На обложке 28-летняя Аня Тейлор-Джон предстала в трикотажном боди в полоску, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса позировала с бантом на голове и в золотых серьгах. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. На другом кадре знаменитость была запечатлена топлес. Она надела только черные шорты с завышенной талией и кольцо. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.

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Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу "Ход королевы". Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. Недавно актриса впервые показала фото с мероприятия.