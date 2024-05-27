Российский стилист назвал цветные пластыри на ногах новым трендом

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянам необычный новый тренд в 2024 году.

Эксперт отметил, что с началом сезона использования босоножек и туфель перед их обладателями встала проблема натертых ног. По его слова, актуальны оказались цветные пластыри, которыми можно заклеить полученные раны. Надирян отметил, что их стало модно использовать как аксессуар.

В подтверждение своих слов стилист привел снимки ног моделей с показа итальянского бренда MiuMiu. Так, манекенщицы размещали упомянутые пластыри на пальцах и пяточных сухожилиях.

Ранее в мае стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед.