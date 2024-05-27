Восемь идей, как носить прозрачные вещи

Тест на смелость: полупрозрачные вещи — исключительно как второй слой или пусть все оценят ваше нижнее белье?

© Super.ru

Рассказываем, как стилизовать позиции из просвечивающихся тканей: не скрываем ничего!

Юбка и жакет

Строгость линий пиджака из плотной костюмной ткани уравновесит кокетливость юбки, которая так и норовит показать все и даже больше. И тут решайте сами, насколько вы готовы быть открытой миру. Укороченный жакет подчеркнет талию, а оверсайз избавит от необходимости демонстрировать белье. К слову, ситуацию всегда исправят шорты или велосипедки.

Платье и треники

Миксуем два самых острых тренда. Спортивные штаны сочных оттенков с белыми лампасами прибыли к нам из 2010-х и тут же взяли курс (внезапно) на женственность. С задачей готово справиться гипюровое платье в бельевом стиле, под которое надеваем бра либо футболку.

Юбка и джинсы

Пора свыкнуться с мыслью, что мы снова носим юбку поверх брюк, как делали это в нулевых. Предлагаем начать проникаться трендом, познакомив любимые джинсы с фатиновой юбкой и темной футболкой. И не волнуйтесь: легкая сетчатая ткань юбки не превратит вас в инфантильную принцессу — перед нами королева гранжа, не меньше!

Платье и боди

Если вы уже начали формировать гардероб к поездке на море, то наверняка обратили внимание на полупрозрачные платья миди и макси, которые составят выгодную пару купальнику. Впрочем, для города подобное платье тоже легко адаптировать, надев под него сдержанное боди темного цвета.

Брюки и платье мини

Если вам кажется, что короткое платье-футляр из плотной ткани — абсолютно самостоятельная позиция, то спешим вас разуверить. В эпоху прозрачности и многослойности ажурные брюки стали именно той вещью, которая сделает и без того элегантный образ еще более броским и сексуальным.

Платье и рубашка

Еще один вариант для стеснительных. Если так хочется процитировать своим гардеробом «прозрачный» тренд, но сильно оголяться вы не готовы, стоит прибегнуть к приему второго слоя. Просвечивающееся платье поверх удлиненной рубашки обязательно докажет окружающим, что с фешн-тенденциями вы знакомы.

Трикотажное платье

Чуть ли не каждый второй бренд в своих весенне-летних коллекциях представил силуэтное платье из почти невесомой пряжи. А значит это только одно: летом от трикотажа не отказываемся и даем ему возможность проявить себя. Как? Через фасон, фактуру, воздух! Нежная вязка — залог того, что тело обязательно будет дышать.

Блуза классического кроя

Что может быть скромнее и, что уж там говорить, привычнее, чем гипюровая блуза? Подобные изделия никогда не покинут фешн-арену, а потому с ними проще подстроиться под новые тенденции. Сочетайте блузу с бра в тон или с контрастным вариантом, и будет вам счастье, то есть стиль.