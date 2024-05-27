Самые неудачные цветовые сочетания в одежде

Пять самых неудачных цветовых сочетаний в одежде в беседе с «Мослентой» назвала эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова. В первую очередь она посоветовала не использовать в одном образе более трех цветов.

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Ограничьте себя максимум тремя цветами. Если только вы не профессиональный стилист или художник, это правило поможет вам избежать комбинаций, которые будут слишком кричащими и хаотичными. Не бойтесь разноцветных принтов или узоров на одной вещи, но помните, что более трех однотонных вещей в разных оттенках, скорей всего, не составят гармоничный образ.

Помимо этого, неудачным она назвала сочетания зеленого и красного цветов, желтого и фиолетового, оранжевого и красного, а также коричневого и серого. В последнем случае эти цвета имеют одинаковый уровень яркости, из-за чего недостаточно контрастируют друг с другом.

Кроме того, и серый, и коричневый слишком похожи на телесные цвета, снижая контраст с волосами, кожей и цветом глаз человека до такой степени, что ничего не оказывается в центре внимания, — пояснила специалист, добавив, что вместо серого с коричневым лучше сочетать черный.

Ранее актуальные во все времена предметы одежды, которые никогда не выйдут из моды, назвала россиянкам дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен Наталья Шумиловская.