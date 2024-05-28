Четыре процедуры у косметолога, которые помогут добиться идеального загара

Дерматолог Герлиани: подтянуть кожу лица можно с помощью ультразвука. Процедура называется SMAS-лифтинг. Волны воздействуют на глубокие слои кожи, в результате чего возвращается её тонус, а заметные морщины разглаживаются. Загар на такую кожу ложится ровно и эффектно. Подробнее об этой и других процедурах, которые подготовят вас к летнему сезону, рассказала эксперт.

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1. Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг)

Один из эффективных способов заметно подтянуть кожу, а также получить ровный тон — это радиочастотный лифтинг.

Роза Герлиани, врач-дерматолог, косметолог Damas Medical Center:

Суть метода — в одновременном использовании вакуума и лифтинга на дерму. Прогревание глубинного слоя вызывает уплотнение коллагенового волокна, отвечающего за тонус кожи.

В результате кожа подтягивается, тон кожи улучшается. Впоследствии на ровную кожу лучше ложится загар, отметила врач.

2. Биоревитализация

С возрастом, а также под воздействием различных факторов количество гиалуроновой кислоты в организме снижается. Биоревитализация частично помогает восполнить недостаток влаги и насытить кожу необходимыми элементами.

По словам эксперта, процедура помогает бороться с обезвоживанием и сухостью, убрать мелкие морщины. Соответственно, кожа становится ровнее, загар ложится естественнее.

3. Фототерапия

В основе фототерапии — воздействие световых импульсов на глубокие слои дермы с применением специального аппарата. Благодаря данному способу ускоряется процесс восстановления клеток, а также синтеза коллагена в организме.

Процедура улучшает внешний вид кожи убирает возрастные изменения и помогает избавиться от пигментных пятен, воспалений, капиллярных сеток, чтобы получить ровный загар в летний сезон, отметила Герлиани

4. SMAS-лифтинг

Под указанным видом лифтинга понимается подтяжка нехирургического характера с помощью ультразвукового аппарата. Эффект достигается благодаря воздействию ультразвуковых волн на глубинные ткани, рассказала дерматолог. Процедура позитивно сказывается на тонусе кожи, она становится более плотной.

Нужно учитывать, что после многих процедур активный загар противопоказан. Да и в целом если вы захотели позагарать, то делайте это аккуратно. Так как длительное воздействие солнца вызывает фотоповреждение кожи и негативно сказывается на её состоянии.