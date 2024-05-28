Как выбрать пластического хирурга?

Пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с NEWS.ru заявил, что перед любой пластической операцией нужно проверить портфолио специалиста. По его словам, нужно обратить внимание на предыдущие работы, стиль, а также специализацию. Эксперт подчеркнул, что важно проверять образование: оно должно быть профильное высшее в области медицины.

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"Универсального хирурга, который одинаково хорош во всех областях пластической хирургии, не существует. Если нужна коррекция носа, идите к профи в области ринопластики, если хотите увеличить грудь, вам к спецу по маммопластике. Убедитесь, что доктор имеет профильное высшее образование в области медицины. При этом государственные вузы обеспечивают более качественное образование, чем коммерческие", — объяснил Алексанян.

Хирург уточнил, что нужно узнать опыт специалиста: сколько лет практики у него за плечами и в каких клиниках он работал. Кроме того, Алексанян назвал важным условием наличие сертификатов и лицензии, а также их подлинность.

Можно проверить соцсети хирурга и его экспертность, добавил эксперт. По его мнению, в пластической хирургии не стоит доверять маркетингу и отзывам в Сети, поскольку они могут быть «купленными».

"Я всегда привожу пример, что к выбору хирурга необходимо относиться так же ответственно, как к выбору будущего супруга, ведь с тем результатом, который вы получите по итогу операции под его руководством, вам придется жить всю оставшуюся жизнь", — заключил Алексанян.

Дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова ранее рассказала, что, если у дамы в возрасте пухлые губы, скорее всего, она делала контурную пластику. По словам врача, в детстве почти у всех пухлые губы, однако с возрастом они теряют объем, а кожа — эластичность. Она добавила, что их поверхность покрывается сеточкой и уходит тонус.