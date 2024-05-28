Модницам рассказали, какие цвета в моде этим летом

Эксперт Шумиловская посоветовала носить яркий розовый летом 2024 года. Модники и модницы знают: чтобы лук был актуальным, нужно выбрать не только правильный фасон, но и цвет. Ведь мода, как известно, ветрена. То, что было в тренде год назад, сегодня безнадёжно устарело. «Секрет» спросил у владелицы собственного бренда одежды, какие оттенки будут актуальны предстоящим летом.

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Какие оттенки актуальны летом 2024 года

Бежевый нюд

Визуально цвет напоминает оттенок нашей кожи и включает в себя изобилие пастельных подтонов. Это беспроигрышный вариант для базового летнего гардероба.

Наталья Шумиловская, дизайнер, основатель бренда одежды Shumi:

Бежевый нюд отличается элегантностью, женственностью и, что немаловажно, универсальностью: он одинаково хорошо смотрится на всех женщинах и девушках.

Добавить образу яркости помогут акцентные детали: красная лаковая сумочка, туфли в насыщенной шоколадной гамме либо зелёный пояс.

Апельсиновый лимонад

Сочный и «вкусный» оттенок, в котором присутствует небольшая доля красного тона.

Наталья Шумиловская:

Выбирая изделия в подобном решении, ориентируйтесь на лаконичные и простые силуэты, поскольку сам по себе «апельсиновый лимонад» — уже яркий акцент. Чтобы смягчить энергичность оттенка, используйте соседство классического коричневого цвета.

Пыльная зелень

Оттенок для тех, кто любит мягкие и приглушённые тона. Образ с таким цветом получается очень женственным и утончённым. Особенно если использован шёлк или кашемир.

Наталья Шумиловская:

Элементы, выполненные в пыльно-зелёной гамме, всегда смотрятся роскошно и дорого. Кстати, интересным решением для создания оригинального летнего образа станет тотал-лук с сочетанием различных оттенков данного тона.

Яркий розовый

Не бойтесь выглядеть в подобном стиле несерьёзно, посоветовала Шумиловская. Открытая демонстрация своей женственности и в чём-то небольшой легкомысленности — один из актуальных трендов в модном мире.

Наталья Шумиловская:

Чтобы составить интересный лук, совсем необязательно облачаться в платья и расклешённые юбки. Наденьте на себя лёгкий брючный костюм ярко-розового цвета, и сразу же произведёте фурор на любом праздничном мероприятии.

Белый

Этот цвет находится вне времени и особенно актуальным становится именно летом, когда мы стремимся выглядеть максимально легко и свежо, подчеркнула собеседница «Секрета».

Палитра может быть самая разная — от белоснежного с голубоватым подтоном до молочного с тёплыми нотками.

Наталья Шумиловская: