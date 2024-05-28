Десять образов с непринужденным шиком

В современном мире всем хочется выглядеть красиво и безупречно с особым непринужденным шиком. Считается, что это восхитительное направление, придумали итальянцы. Они смогли создать уникальный и жизнеспособный гамбит комфорта и роскоши, объединив в модных аутфитах сложные и простые компоненты одежды. Результаты понравились женщинам во всем мире. Как создать образ в непринужденном шике, рассказала стилист и имиджмейкер, Елена Висангириева.

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Совсем не важно, сколько вам лет, и в какой сфере вы работаете или учитесь. Это модное направление — непринужденный шик — универсально. Рамок в современной моде практически нет. Простые комплекты в сочетании со слегка вычурными либо необычными украшениями или иными дополнениями смотрятся необычно и ярко. Поэтому интерес к тому, как одеваться с шиком и при этом удобно и непринужденно, возрастает.

Понятие «шик» и его основные характеристики

«Шик» (chic) и производное от него слово «шикарный» — это показная дороговизна, роскошь и пышность. Исходя из этого, шик — это не стиль одежды, а характеристика конкретного образа. Шиком назвали выделяющуюся одежду, которая бросается в глаза красотой, роскошью, утонченностью.

Выглядеть шикарно, значит, быть хорошо и дорого одетой, со вкусом и без малейшей претензии на качество. В каждом конкретном стиле одежды непременно имеются те или иные вещи, которые можно отнести к категории «Шик».

Стилисты выделяют характерные черты «Шика». К ним относятся изящные формы, актуальные наряды, современного или классического кроя. Важно, что все подобранные вещи должны сидеть идеально по фигуре. Образ может быть притягательным, но умеренно сексуальным.

Однако главное, что делает образ шикарным, а его обладательницу роскошной — умение сочетать несочетаемое: разные текстуры, фактуры, предметы гардероба. Так рождаются изысканные образы, поражающие роскошью в каждой детали. Кроме этого, характерна дороговизна наряда, его целостность, гармоничность. Глядя на наряд не хочется что-то убрать или добавить, используются украшения и интересные аксессуары. Все детали образа — от обуви до прически сочетаются между собой. Тут во главу угла поставлена искусная игра на контрастах без нарушения гармонии.

При этом стиль «Шик» в одежде для каждого свой. Поэтому одеться с непринужденным шиком можно практически в любом направлении стиля — от гранжа до минимализма. Главное следовать основным принципам шика и роскоши. Самые распространенные стили с элементами шика:

Городской шик; Бохо-шик; Спорт-шик; Кэжуал-шик.

Эксперименты приветствуются, если вы не нарушаете основные требования этого популярного в наше время модного направления.

Образ 1 — свободный комфорт с ноткой роскоши

Шелковое платье свободного кроя длины миди с модным принтом и оригинальными деталями. Сверху надет жакет, гармонирующий по цвету с украшениями. Можно также использовать разнообразные аксессуары: шляпа, бусы и очки. Этот образ стильный, гармоничный. Он не «кричит», но от этого не становится менее роскошными.

Образ 2 — воплощение женственности и свободы

Длинное женственное платье свободного силуэта, но с акцентом на талии, из легкого шелка с цветочным принтом (сакура) модных в этом году оттенков розового и кораллового цвета с воланами на рукавах и юбке. Черная куртка-косуха создает контраст разных фактур ткани. Дополнят образ солнцезащитные очки и украшения из жемчуга. Обувь — сапоги-казаки. Возможно надеть бомбер или джинсовку темного оттенка вместо косухи для вариации образа. Важно поддерживать безупречный уровень комфорта.

Образ 3 — стильный комфорт с элементами роскоши

В этом образе используются белая футболка с вышивкой контрастным шнуром, черные кожаные брюки с вышивкой шерстяным шнуром и твидовый жакет с черными отделками. На шее модный аксессуар — чокер-роза. На ногах лаковые кроссовки с модными носками. На голове шляпа с небольшими полями. Черные солнцезащитные очки. Этот образ подойдет женщинам разного возраста, так как комфортен и практичен. Использованы самые популярные материалы: трикотаж, кожа, хлопок, велюр. Брюки можно выбирать любые — от классических прямых фасонов со стрелками до популярных. Это направление позволяет создавать яркие и нестандартные комплекты с необычными сочетаниями и нестандартными аксессуарами.

Образ 4 — экстравагантность в черно-белых тонах

В стилизации этого образа использованы черные шелковые брюки и акцентная джинсовая куртка с экстравагантными гофрированными деталями бежевого цвета. Именно необычные, яркие и приковывающие внимание детали наряда — характерны для стиля шик. Нестандартные аксессуары: шляпа, бусы, серьги и очки оригинальной формы в бежево-коричневой оправе, дополнят образ и сделают его завершенным.

Образ 5 — бохо-шик с элементами природы

Образ в стиле бохо представлен удлиненной блузой из хлопка свободного кроя с кружевом и льняной комбинированной юбкой длины миди. Обилие деревянных бус, сумка и сапоги-казаки добавляют этому образу нотки естественности и природной красоты. Это свободный стиль, отражающий единение с природой, при этом привлекающий внимание своей утонченностью и изысканностью.

Образ 6 — контрастные сочетания

В этом образе сочетание костюма из модной ткани с пайетками и джинсовой укороченной куртки. На шее отлично бы смотрелся бархатный чокер-цветок. На голове — берет с вуалью. Образ выглядит интересным за счет контраста фактур по принципу «сочетание несочетаемого».

Образ 7 — классика с модным акцентом

В основе этого образа — стильный полосатый костюм, который не выходит из моды. Белая футболка, кружевные съемные манжеты, черно-белые бусы и крупные солнцезащитные очки добавляют образу шарма и стиля. Можно подобрать топ или майку также черного или красного цвета, дополнив образ аксессуарами в тон.

Образ 8 — элегантность в деталях

В стилизации образа использованы черные шелковые брюки и топ. Сверху надет красный твидовый жакет в крупную клетку. Большое количество изысканных аксессуаров: золотые цепи, браслет, часы и пояс в тон пуговиц. Черная широкополая шляпа, перчатки, сумка-багет и солнцезащитные очки придают образу завершенности и изыска. Все это создает особый непринужденный шик и притягательность образа.

Образ 9 — яркий и свободный

В этом образе акцент на свободный белый свитер крупной вязки и яркий утепленный жилет цвета фуксия; джинсы. Множество аксессуаров: тюрбан из легкого шарфа цвета фуксии, золотые цепи на шее, браслет и солнцезащитные очки в розовой оправе подчеркивают яркую индивидуальность.

Образ 10 — сочетание элегантности и спортивности

В этом образе базой является длинное черное платье свободного силуэта оверсайз, с деталями из прозрачной ткани; спортивная укороченная куртка–бомбер, с крупными белыми надписями. Красные аксессуары: шарф, берет, браслет, а также солнцезащитные очки и сумка черного цвета, придадут образу яркости и индивидуальности. Дополнят образ грубые ботинки на низком ходу, обувь должна быть обязательно удобная и на низком ходу. Кеды, кроссовки, туфли на невысоком и обязательно устойчивом каблуке.

Не бойтесь смелых экспериментов в создании ярких и нестандартных комплектов с необычными сочетаниями и оригинальными украшениями и аксессуарами. Допустимо сочетать все, что захочется. Это пространство для творчества и фантазии, которое позволяет выглядеть роскошно, но при этом комфортно. Главный посыл этого модного направления — самовыражение. В стиле непринужденного шика каждая девушка любого возраста может выглядеть как уверенная в себе королева.