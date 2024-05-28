Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини

Супермодель Ирина Шейк показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ирина Шейк предстала перед камерой в черном крошечном бикини. Супермодель распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда подиумов позировала вместе со своей собакой.

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Супермодель Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.

На прошлой неделе появились слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Инсайдеры из окружения пары сообщили, что в ближайшее время звезды объявят эту новость. Отмечается, что актер и манекенщица также хотели бы завести совместного ребенка. На днях знаменитости впервые появились на публике после сплетен. Их засняли на музыкальном фестивале BottleRock в Калифорнии.