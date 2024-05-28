Модель Алеся Кафельникова в корсетном платье приняла участие в показе

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, после затишья впервые вышла на подиум. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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25-летняя Алеся Кафельникова приняла участие в показе Bvlgari в Риме. Модель дефилировала в персиковом корсетном платье. Звезда также надела украшения с драгоценными камнями: колье, серьги и браслет. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили волосы.

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Алеся Кафельникова замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Они поженились в мае 2021 года. Спустя два месяца у модели и предпринимателя родилась дочь, которую они назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова. В конце января Алеся пропала из соцсетей на фоне слухов о финансовых проблемах мужа.

До этого издание Super сообщило, что на сайте Мосгорсуда зарегистрировано несколько исков о взыскании сумм по договорам займа на имя Георгия Петришина. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) требовала взыскать с бизнесмена более 20 млн рублей. У мужа Кафельниковой также были два долга: на 9 и 6 миллионов рублей, а еще невыплаченный кредит на 5 миллиона рублей, который он взял в августе 2021 года. Осенью 2021 года Георгий Петришин также взял у А. Погребнюка в долг под расписку 100 тысяч долларов, которые должен был вернуть через два месяца.