Екатерина Волкова поделилась кадрами со съемки в ночнушке

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова снялась в ночнушке без белья. Актриса позировала на полу возле рояля, обнажив ноги до бедра, и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Просто богиня. Успокойтесь», — подписала снимки артистка.

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Волкова признавалась, что ей удается поддерживать себя в хорошей форме, потому что она не успевает думать о еде. По словам актрисы, в ее роду все женщины были сильными. В детстве знаменитости приходилось самостоятельно распрягать лошадь, заниматься огородом и другими домашними делами. При этом Волкова подчеркивала, что считает свое детство «самым счастливым».

Звезда недавно во второй раз стала бабушкой, у нее родился внук. Мальчик появился у старшей дочери артистки Валерии. Для женщины этот ребенок стал вторым, она также растит двухлетнего сына Тимофея.

Актриса присутствовала на первых родах дочери, позже артистка признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Она «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла его на руки.

Волкова также воспитывает двоих детей от писателя Эдуарда Лимонова: 17-летнего Богдана и 15-летнюю Александру.