Топ-модель Эльза Хоск снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде во время отдыха за городом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летнюю манекенщицу запечатлели в изделиях ее собственного бренда Helsa Studio. Она предстала перед камерой в монохромном белом образе, который включал широкий прозрачный топ с вышивкой на тонких бретелях, удлиненные брюки и повязанную на голову косынку. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее грудь.

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Модель распустила волосы, сделала красный маникюр и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в мае российская супермодель Ирина Шейк также снялась в откровенном бикини во время отдыха у воды.