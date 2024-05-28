Как выбрать идеальный солнцезащитный крем?

Хорошие солнцезащитные крема стоят недешево, поэтому велик риск приобрести средство с низкой степенью защиты. Однако и разыскивать баночки с надписью SPF 100 чаще всего бессмысленно. По мнению экспертов, оптимальнее всего остановиться на «золотой середине».

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«Наиболее важным фактором при выборе солнцезащитного крема является рекомендуемый уровень защиты от солнца SPF 30. После этого вы будете использовать "правильный" солнцезащитный крем», — объяснила дерматолог Кула Свидзински в беседе с Yahoo Life.

Мало кто знает, что между средствами с маркировкой SPF 30 и 60 не такая большая разница, как может показаться. Первый блокирует 97% УФ-лучей, а второй — 98%. SPF 100, в свою очередь, должен пропускать не более 1%. Какой солнцезащитный крем окажется идеальным лично для вас — зависит от типа кожи. Для чувствительной кожи эксперты рекомендуют использовать минеральные кремы, «поскольку они, как правило, менее раздражают и с меньшей вероятностью вызывают аллергическую реакцию». Со склонностью к акне следует выбирать средства, которые не содержат комедонов или масел, чтобы свести к минимуму вероятность появления прыщей.