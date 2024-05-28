Как выбрать идеальный солнцезащитный крем: все совершают одну и ту же ошибку
Хорошие солнцезащитные крема стоят недешево, поэтому велик риск приобрести средство с низкой степенью защиты. Однако и разыскивать баночки с надписью SPF 100 чаще всего бессмысленно. По мнению экспертов, оптимальнее всего остановиться на «золотой середине».
«Наиболее важным фактором при выборе солнцезащитного крема является рекомендуемый уровень защиты от солнца SPF 30. После этого вы будете использовать "правильный" солнцезащитный крем», — объяснила дерматолог Кула Свидзински в беседе с Yahoo Life.
Мало кто знает, что между средствами с маркировкой SPF 30 и 60 не такая большая разница, как может показаться. Первый блокирует 97% УФ-лучей, а второй — 98%. SPF 100, в свою очередь, должен пропускать не более 1%. Какой солнцезащитный крем окажется идеальным лично для вас — зависит от типа кожи. Для чувствительной кожи эксперты рекомендуют использовать минеральные кремы, «поскольку они, как правило, менее раздражают и с меньшей вероятностью вызывают аллергическую реакцию». Со склонностью к акне следует выбирать средства, которые не содержат комедонов или масел, чтобы свести к минимуму вероятность появления прыщей.