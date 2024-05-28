Певица Юлианна Караулова опубликовала фото в белом бикини

Певица, телеведущая Юлианна Караулова показала фигуру в бикини. Звезда поделилась кадрами с фотосессии в личном блоге, которую активно прокомментировали ее подписчики.

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«Светская булочка», «Такая прекрасная и красивая», «Просто неотразима», «Фигура просто огонь», «Глаз не оторвать», «Такая роскошная фигура и так мало «купального» контента», «Огонь», «Нереальная», «Каждый раз удивляете, очень красиво», — отреагировали пользователи соцсетей.

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Исполнительница признавалась в интервью, что быстро похудела после родов благодаря коронавирусу. По словам звезды, у нее не получалось добиться таких результатов с помощью спорта и диет, а из-за болезни она «высохла». После выздоровления Караулова вновь вернулась к тренировкам и нарастила мышечную массу.

Телеведущая впервые стала матерью 29 мая 2021 года, своего сына она назвала Александром. Певица родила мальчика от саунд-продюсера Андрея Черного, с которым познакомилась еще на шоу «Фабрика звезд». В 2016 году возлюбленный Карауловой сделал ей предложение, через год пара расписалась, а свадебная церемония состоялась в 2021 году. Звезда признавалась, что тайно вышла замуж, поскольку не хотела, чтобы о торжестве узнали СМИ и публично обо всем рассказали.

Артистка во время беременности планировала, что первые полгода жизни ребенка сама справится со всеми трудностями и сможет совмещать материнство и работу, опираясь на поддержку семьи. Однако через несколько месяцев после родов нашла себе помощницу. Караулова не скрывает, что у сына есть няня, с которой она спокойно оставляет мальчика.