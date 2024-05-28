Бренды все меньше интересуют покупателей при покупке одежды

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), количество российских брендов на маркетплейсах выросло в несколько раз с февраля 2022 года. При этом аналитики фиксируют значительный рост продаж таких отечественных марок, как Lime, 12Storeez, Love Republic. Параллельно набирает обороты и тренд ресейла - вторичной продажи одежды и обуви. Как отмечают в "Авито", к 2027 году Россия может перегнать глобальные показатели в этом сегменте благодаря развитию культуры рационального потребления и спросу на винтажные вещи.

© Российская Газета

Согласно данным АКИТ, в целом отмечается рост общего объема продаж в категории "одежда и обувь": в сравнении с 2022 годом (772 млрд руб.) в 2023 году рост составил 34% (с объемом продаж в 967 млрд руб.). А с января по март 2024 - 26%.

Ассоциация объясняет рост интереса к покупке одежды и обуви рядом факторов. Один из них - это то, что товары ушедших брендов в интернете по-прежнему доступны, второй - активный выход на площадки российских производителей, для которых уход зарубежных компаний стал шансом занять освободившуюся нишу.

"Так, количество локальных российских брендов - небольших фабрик или индивидуальных предпринимателей на маркетплейсах увеличилось в несколько раз, начиная еще с февраля 2022 года: площадки стали для них альтернативой после блокировки соцсетей, через которые они раньше вели торговую деятельность", - отмечают в АКИТ.

При этом высокую динамику спроса в этой категории также можно объяснить самой природой индустрии моды, где предпочтения потребителей постоянно меняются под влиянием социальных настроений. По мнению доцента кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николая Перепёлкина, мода часто воспринимается как одно из самых непостоянных явлений на любом рынке, и особенно бурно она реагирует на социальные настроения в обществе.

"Несмотря на популярность брендов массмаркета, уже некоторое время на рынке в целом наблюдается тенденция ухода от массовости в пользу выбора потребителями небольших локальных брендов, сохраняющих свою идентичность и уникальность, а с развитием рынка электронной коммерции локальные бренды получили дополнительную возможность в быстром выходе на своего потребителя, а главное, построения с ним долгосрочных партнерских отношений через управление лояльностью этих потребителей", - говорит эксперт.

Однако, ссылаясь на данные компании OMD Group, Перепёлкин отмечает, что массового перехода от известных брендов к локальным или импортозамещенным не произошло. Бренд как таковой все меньше интересует покупателей, теперь они ориентируются в основном на цену и характеристики товара.

Схожую позицию высказали эксперты АКИТ. Они считают, что в целом потребительский спрос сместился в сторону базового и среднего ценового сегмента практически во всех категориях, а привязанность россиян к брендам заметно снизилась. Покупатели все чаще обращаются к альтернативным брендам, которые обладают востребованными характеристиками и качеством, поэтому у российских производителей, безусловно, высокий потенциал. С уверенностью можно утверждать, что и россияне, и отечественные бренды адаптировались к ситуации на рынке.

"За последнее время потребитель привык к новым реалиям на рынке модного ритейла и сформировал свою потребительскую корзину исходя из сложившейся ситуации и имеющегося предложения", - полагает Перепёлкин.

В то же время эксперты "Авито" отмечают повышение спроса на ресейл (перепродажу) одежды и обуви. По мнению экспертов, этому способствуют тренды и развитие культуры рационального потребления.

"Увеличение интереса к ресейлу - глобальный тренд, которому, конечно же, способствуют поклонники моды. Они буквально охотятся не только за новинками, но и за вещами предыдущих коллекций на ресейл-платформах. Кроме того, расцветает вторичный рынок люкса - результат развития культуры разумного потребления, которая продолжает набирать обороты с каждым днем, а также моды на винтажные и лимитированные вещи", - пояснили "РГ" в компании.

По данным компании McKinsey:

"Рост мирового рынка перепродажи дизайнерских вещей до 2030 года составит 10-15% в год". Если посмотреть на те данные, которые мы имеем сейчас, то в США в 2022 году доля ресейла составила около 8% от всего фэшн-рынка, а в РФ - 4,5%, а в 2023 году - 6%. По прогнозам "Авито", "к 2027 году по цифрам и по темпам роста Россия перегонит глобальный тренд, и доля ресейла будет выше, чем у нынешних лидеров".

Эксперты также отметили, что за последний год на платформе "Авито" значительно выросли продажи отечественных брендов.

Так, в первом квартале 2024 года продажи бренда Lime выросли на площадке в 2 раза за год. Он возглавил топ российских брендов по доле продаж в общем объеме. На втором месте по полярности - 12 STOREEZ с увеличением продаж на 60% за тот же период. Далее в топе по доле в общем объеме - Love Republic с показателем роста продаж в 24%. Также среди популярных российских брендов, которые заметно выросли в продажах за год на "Авито" Monochrome с ростом продаж в 81%, Gate 31 (плюс 64%), SHU (плюс 11%), и ZNY (более, чем в 10 раз). Перепёлкин, в свою очередь, отметил, что "помноженная на скоротечность спроса на "модные" товары, существующая система рынка всегда будет в состоянии обеспечить наше стремление оставаться "в тренде".