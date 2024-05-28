Что нужно знать о бьюти-уходе и выборе косметики для чувствительной кожи

Иногда это может случиться с любой из нас. Купили (порой задорого!) роскошный крем, о котором так давно мечтали, или тушь для ресниц в красивом футляре. А наутро — кожа покраснела и чешется, глаза слезятся. Словом, никакой красоты, а совсем наоборот. Почему так происходит, как избежать аллергии на косметику — разбираемся вместе.

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«Кожу, склонную к аллергии, лучше всего понимать как реактивную кожу, чувствительную по своей природе. Когда люди с кожной аллергией подвергаются воздействию внешних стрессовых факторов, таких как солнечное излучение, синтетические ткани или ингредиенты косметики, кожа на лице и теле может покраснеть или почувствовать дискомфорт», — объясняет косметолог Арина Дурова.

Уход за кожей, склонной к аллергии

Обладатели чувствительной кожи часто чувствуют себя в растерянности, не зная, что делать с уходом за собой. При выборе средств наибольшее влияние на реактивность кожи оказывают некоторые ингредиенты.

«Избегайте отдушек, спирта и парабенов, выбирайте гипоаллергенные ингредиенты и формулы», — говорит Арина. Эффективный уход за кожей — это рутина, направленная на увлажнение и укрепление барьера кожи против воздействия внешних агрессивных факторов.

Используйте очищающее средство

Для аллергиков очищение кожи — важнейший первый шаг в утренней и вечерней бьюти-процедуре.

«Деликатное средство для умывания лица удаляет бактерии, грязь, макияж и потенциальные раздражители, оставшиеся после насыщенного дня. Ищите минимальные по составу, гипоаллергенные формулы», — напоминает Арина.

Используйте сыворотку и увлажняющий крем

Дискомфорт, зуд и покраснение кожи — распространенные симптомы склонной к аллергии кожи.

«Высокая концентрация мощных ингредиентов в сыворотках может помочь справиться с этими проблемами. Сразу после очищения мягкими похлопывающими движениями нанесите на лицо и шею сыворотку, подходящую для чувствительной кожи», — говорит Арина.

Наносите увлажняющий крем: когда кожа, склонная к аллергии, правильно увлажнена, она лучше защищается от стрессов, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Все мы знаем о необходимости использования солнцезащитного крема круглый год и даже в пасмурную погоду, но для тех, у кого кожа склонна к аллергии, средства с SPF особенно важны.

«Не забывайте повторно наносить его каждые два часа, а также в помещении, если вы находитесь у окна», — настаивает Арина.

Минимум косметики

Минимализм — это ключ к тому, чтобы ваша кожа получала только те ингредиенты, которые необходимы и оказывают на нее положительное воздействие. Не перегружайте склонную к аллергии дерму средствами, содержащими ненужный избыток ингредиентов.

«Для каждого этапа ухода ищите средства, которые имеют одну направленность. Ваш увлажняющий крем должен быть нацелен только на увлажнение, а солнцезащитный крем — на защиту от солнечных повреждений», — разъясняет Арина.

Избегайте средств, содержащих эфирные масла

Такие масла, как цитронелла, лаванда и масло перечной мяты, могут усилить неприятные ощущения на коже.

«Всегда читайте состав крема, пенки или сыворотки — особенно, если вы находитесь в отделе натуральной косметики», — говорит Арина.

Тестируйте продукты

Добавляя новый продукт или ингредиент в свой уход за кожей, важно сначала «познакомиться» с ним. Нанесите немного средства за ухом или на сгиб руки и в течение 24—48 часов наблюдайте за реакцией организма. При малейших симптомах раздражения принимайте антигистаминное — и увы, это средство вам не подходит.

Что значит «гипоаллергенный»?

Продукт с маркировкой «гипоаллергенный» — это продукт, который был протестирован и вряд ли вызовет аллергическую реакцию на коже. Обычно такие кремы, пудры и прочие средства не содержат отдушек, красителей и других ингредиентов, которые могут быть опасны для людей с чувствительной кожей.

Ингредиенты для ухода за кожей, безопасные для аллергиков

Ингредиенты, которые подходят при склонности к аллергии, — это те, которые помогают укрепить барьер эпидермиса без использования жестких формул. Ключ — в поиске таких значимых ингредиентов, как ниацинамид и нейросенсин, которые работают в унисон с чувствительностью вашей кожи.

И еще несколько важных советов.

Не делитесь своей косметикой. Румяна и помаду не стоит делить с подругами, дочками или сестрами. Вместе с красивой косметикой вы одалживаете другим свои микробы и бактерии (или добровольно подсаживаете на свою кожу чужие).

Не делайте макияж глаз, если у вас есть глазная инфекция. Конъюнктивит, который также известен как «розовый глаз», — очень распространенная глазная инфекция. Она также очень заразна — в том числе, и для вас самой уже после выздоровления: микробы останутся жить на туши и снова окажутся на глазу, заново вызвав приступ болезни. Вот почему лучше всего вообще отказаться от косметики, если у вас возникла такая проблема.

Избавляйтесь от старой косметики. Микроорганизмы имеют шанс попасть внутрь каждый раз, когда вы открываете свою косметику. Большинство средств содержит консерванты, которые уничтожают микроорганизмы в течение одного года. Поэтому не стоит хранить косметику дольше срока, указанного на упаковке (изображение баночки и цифры — это количество месяцев).