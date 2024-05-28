Изысканные наряды, фешен-маркет и деловые встречи: в начале октября в столице пройдет третья Московская неделя моды

Коллекции представят дизайнеры из России, Индии, Индонезии, Китая, ЮАР и других стран. Подать заявку на участие можно до 14 июля.

© Пресс-служба Московской недели моды

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум. Кроме того, в рамках Московской недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Ролики будут демонстрироваться с помощью современных возможностей мультимедиа.

Бесплатно принять участие в Московской неделе моды смогут свыше 80 российских дизайнеров и брендов. Прием заявок уже открыт на официальном сайте. Он продлится до 14 июля.

«С каждым сезоном Московской недели моды растет количество заявок от дизайнеров. Принять участие в международном событии стремятся как дизайнеры из разных городов России, так и других стран. В октябре на Московской неделе моды планируется более 30 показов зарубежных брендов. Это на 40 процентов больше, чем на прошедшей в марте Московской неделе моды. Свое участие уже подтвердили дизайнеры из Китая, Индии, ЮАР и Индонезии», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие могут дизайнеры и представители брендов, которые создают авторские коллекции одежды, обуви, аксессуаров. Информация об условиях конкурсного отбора размещена здесь. Все поступившие заявки рассмотрят члены экспертного совета, которые и определят состав участников.

Третья Московская неделя моды станет для российских дизайнеров уникальной возможностью продемонстрировать свои новинки москвичам и гостям города на модных показах. Кроме того, на фестивале можно познакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, найти партнеров по бизнесу и расширить торговые связи.

Вторая Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта 2024 года. На показах побывали 60 тысяч человек. Онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров. В масштабном событии приняли участие более чем 230 дизайнеров и брендов из России и 10 дружественных государств. Среди них — Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика. Показы проходили в Центральном выставочном зале «Манеж» и на Международной выставке-форуме “Россия” в павильоне № 75 ВДНХ. Модные образы демонстрировали более четырех тысяч моделей. Образовательная программа состояла из лекций, дискуссий об истории моды и современных тенденциях. В ней приняли участие 39 спикеров. Во время проведения Московской недели моды в центре дизайна Artplay прошел второй сезон фестиваля модных короткометражек World Fashion Shorts. На экранах показали 62 ленты.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.