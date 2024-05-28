Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в боди

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Издание опубликовало фотографии на официальном сайте.

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На обложке 37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли была запечатлена в кружевной юбке и объемной кожаной куртке Saint Laurent. Модель дополнила образ солнцезащитными очками и серьгами Tiffany & Co. Стилисты сделали ей гладкий низкий пучок. На другом кадре возлюбленная Джейсона Стетхэма позировала в черном боди, капроновых колготках, шубе и туфлях на каблуках. Она также надела золотые серьги и массивное колье. Бывший "ангел" Victoria's Secret стояла на лестнице на фоне Эйфелевой башни.

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Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек.

В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс. Звезды делятся в социальных сетях фотографиями с детьми, но до сих пор не показывают лицо девочки.