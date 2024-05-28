Стилисты назвали опасность бюстгальтера без косточек

Стилисты назвали опасность популярных бюстгальтеров без косточек для здоровья. Их комментарии приводит Daily Mail.

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Согласно материалу, в последний год среди знаменитостей обрели популярность бралетты. В подобном нижнем белье замечали таких звезд, как рэпершу Карди Би, бизнесвумен Ким Кардашьян, актрис Кристен Стюарт, Сабрину Карпентер и других инфлюэнсеров.

Несмотря на удобство подобного бюстгальтера, у него есть ряд существенных минусов, считает основательница бренда нижнего белья для женщин с большим бюстом PerfectDD Алиса Ким.

«Если вы много двигаетесь, то грудь должна поддерживаться. В противном случае чрезмерное движение груди приведет к обвисанию кожи на бюсте», — пояснила стилистка.

С мнением Ким согласна и эксперт по подбору белья Киммей Колдуэлл. По словам специалистки, лучше выбирать классические бюстгальтеры правильного размера, чтобы обеспечить необходимую поддержку груди. Таким образом можно не только избежать обвисания бюста, но и предотвратить боли в спине.

В июле 2022 года специалист по подбору нижнего белья раскрыла настоящий срок службы бюстгальтеров.