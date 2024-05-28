Мишель Серова показала фигуру после похудения

Дочь народного артиста России Александра Серова показала фигуру в ультракоротком платье с глубоким декольте. Мишель Серова рассказала в личном блоге, как худела после родов.

© РИА Новости

«Правильное питание. Упражнения. Аппаратный массаж. Но мне тяжело удерживать «подсушенность», так как я склонна к отекам. Соленое и алкоголь под запретом», — ответила певица на вопрос подписчика.

© Социальные сети

По словам исполнительницы, положительный эффект на ее фигуру оказали и обычные «дела по хозяйству», а также забота о детях. Дочь народного артиста считает, что самое сложное в восстановлении после родов — отказаться от «запрещенки», а с физической активностью у матерей не бывает проблем.

Серова в мае 2019 года вышла замуж за своего возлюбленного Романа Жукова. Основное торжество прошло в столичном ресторане «Четыре сезона», и Мишель отмечала в личном блоге, что все было организовано так, как она мечтала, благодаря избраннику. Серова рассказывала подписчикам, что отец не сразу принял Романа. Артист настороженно отнесся к появлению в жизни дочери мужчины, которого он не знал, поэтому задавал бизнесмену много вопросов, но потом их отношения наладились.

У пары двое общих детей: в сентябре 2020 года у них родилась дочь Мия, а в феврале 2022 года — сын Макар.