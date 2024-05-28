Как правильно смывать SPF-средства

Если еще пару отпусков назад солнцезащитные крема были простой атрибутикой пляжного отдыха и обычно лежали на самом дне плетеной сумки, соседствуя с темными очками, ракушками и песчинками, то сейчас об этом и вспомнить даже страшно. Всего за несколько лет санскрины окончательно утвердили свою незаменимость, проникнув даже в самые базовые косметички, их наносят в любое время года и при любой погоде. И это вовсе неслучайно — о вреде прямого солнечного воздействия сегодня наслышаны все.

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Но замечали ли вы, что после внедрения SPF в ежедневный уход, ваша кожа стала суше, на ней появились покраснения и высыпания? Это может быть связано с неправильным подходом к удалению солнцезащитного слоя.

«Солнцезащитный крем предназначен для того, чтобы оставаться на коже, поэтому, когда придет время смывать солнцезащитный крем, вы можете столкнуться с трудностями при его удалении. Водостойкие и водонепроницаемые солнцезащитные средства труднее всего смываются с лица и тела. Также трудно смыть минеральные кремы», — подсказывает косметолог Ирина Горлова.

Солнцезащитный слой

Фильтры, входящие в состав любого SPF-средства, для защиты от прямого солнечного воздействия создают на коже дополнительный слой, работающий по принципу экрана — солнечные лучи не проникают вглубь клеток кожи, проскальзывая по нему, как по снегу. Но такая пленка может также способствовать и закупорке пор, перекрывая им возможность дышать и самоочищаться. По этой причине удалению санскрина с лица нужно уделять особое внимание.

Шаг первый: средство на масляной основе

Для снятия особо стойкой защиты (обычно такую имеют водостойкие санскрины) начать следует со средств на масляной основе. В их число, к примеру, входит молочко, гидрофильное масло, крем. Наносить их следует мягко, слегка массируя круговыми движениями. Ирина:

«Солнцезащитные средства, особенно химические, изготавливаются на основе масел. Это означает, что они растворимы тоже в масле (клин клином вышибаем) и лучше всего удаляются с помощью очищающих масел, мыла, кремообразных очищающих средств или пенящихся средств для умывания лица».

Шаг второй: мягкое средство

Для следующего этапа подойдут средства на водной основе, гель или пенка для умывания. Здесь важно обратить внимание и на температуру воды — она должна быть теплой, но не слишком горячей.

Шаг третий: увлажнение

Даже самое мягкое очищение должно сопровождаться увлажнением. Не забудьте нанести на кожу любимый тоник или увлажняющий крем — уже утром ваша кожа скажет вам за это «спасибо».