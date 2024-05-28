Какие пластические операции выбирают современные мужчины?

Как утверждают пластические хирурги, мужчин среди их клиентов не меньше, чем женщин, и число представителей сильного пола, желающих подкорректировать свою внешность, становится все больше. Мы поговорили с Рано Азимовой, ведущим экспертом в области пластической хирургии, которая рассказала нам о самых популярных запросах современных мужчин, когда те попадают на прием к пластическому хирургу.

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Липосакция и контурирование тела

По словам Рано, одной из самых востребованных процедур среди мужчин является липосакция. Эксперт:

«Стандартная липосакция постепенно уступает место более продвинутым методам контурирования тела. К таким методам, например, относится высокоразрешенная липосакция, или VASER-липосакция, которая позволяет создать четкие контуры мускулатуры, в частности, популярные "кубики" на прессе».

Лишний жир с проблемных зон врач переносит в зоны, которые необходимо скорректировать, чаще в верхнюю часть грудной клетки, область бицепсов и трапециевидной мышцы. Также хирург поясняет, что по причине различия плотности кожи у мужчин и женщин, врачи стараются избегать разрезов на мужской коже и проводят малоинвазивные вмешательства.

Гинекомастия

Еще одной распространенной проблемой среди мужчин является гинекомастия, или избыточное развитие грудных желез. По словам нашего эксперта, это состояние может причинять значительный дискомфорт и влиять на самооценку. Пластические хирурги предлагают решение в виде уменьшения грудных желез. После процедуры тело становится заметно более подтянутым и стройным.

Омоложение лица

Если раньше лишь женщины смотрели в сторону процедур по омоложению лица, сейчас же и современные мужчины активно пользуются подобными услугами. Подтяжка лица, блефаропластика (коррекция век) и инъекции ботокса — стали привычными для мужчин. Рано поясняет, что эти процедуры помогают не только уменьшить признаки старения, но и придать лицу более свежий вид.

Импланты для тела

Порой липосакция и контурирование не помогают добиться нудного результата в силу разных причин. В таких случаях мужчины все чаще прибегают к установке имплантов. Рано:

«Самыми популярными являются грудные импланты для увеличения грудных мышц, а также импланты для ягодиц. Эти операции позволяют добиться более мускулистого и атлетичного внешнего вида, который сложно достичь только с помощью тренировок».

Интимная хирургия

Интимная пластическая хирургия также набирает популярность. Увеличение и утолщение полового члена становится все более востребованной процедурой, так как мужчины стремятся улучшить не только свою внешность, но и уверенность в интимной жизни.

Тренд на естественность

Несмотря на рост популярности пластической хирургии, современные тенденции акцентируют внимание на естественности результатов. Рано: