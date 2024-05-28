Стиль вестерн стал новый трендом лета 2024

Летом 2024-го будет популярен такой стиль, как вестерн. Аналитики розничной торговли TD Cowen прогнозируют увеличение продаж в разделе «деним», и всё из-за увеличившегося интереса к стилю «дикого, дикого Запада». Расцвету тренда способствовали вдохновлённая родео коллекция Фаррелла Уильямса сезона «осень/зима 2024» для Louis Vuitton, новый альбом Бейонсе «Cowboy Carter», сериал с Кевином Костнером «Йеллоустоун» и, вообще, интерес к сельскому образу жизни.

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Поэтому если увидите в толпе шляпы с загнутыми полями, сапоги-казаки, клетчатые рубашки или широкие ремни, не удивляйтесь, любовь к одежде американских ковбоев добралась и до нас. Особенно она будет удобной и уместной на разного рода музыкальных мероприятиях, проводимых летом во множестве на свежем воздухе – от загородных фестивалей до стадионных шоу. Возьмите за отправную точку образа, например, жилет из кожи или замши с бахромой и стилизуйте его с широкими джинсами или разноцветными «индейскими» фенечками-украшениями.

Стиль вестерна дарит комфорт и уверенность. Как показывают исследования, покупатели сейчас всё больше предпочитают брюки из денима с прямыми свободными штанинами или в форме клёш. И эта тенденция преобладает над «узкими» вариантами, такими как skinny и slim. Более того, уступают пальму первенства и такие традиционные цвета джинсов, как чёрный и синий, в пользу серого и других оттенков.

Модные бренды – в различной степени – уже погрузились в тренд. В ассортимент Coach, Kate Spade, Michael Kors, Ralph Lauren и др. вошли соответствующие дизайны обуви и сумок. Такой столп «джинсового» направления, как Wrangler заявил о спонсорстве популярного в США фестиваля кантри-музыки Stagecoach и церемонии вручения наград ACM Awards.

По данным TD Cowen, от расцвета вестерна помимо Wrangler получат прибыль Levi Strauss, Ralph Lauren, Boot Barn и др. Первый уже показал увеличение продаж на 14% по сравнению с прошлым годом. Причём, как уверяют в компании, большим спросом пользуются не отдельные предметы из денима, такие как брюки или жакеты/рубашки, а костюмы – закрытые комбинезоны и др. То есть, налицо тенденция джинсовых тотал-луков. В бренде сообщили, что сейчас разрабатывают также новые «джинсовые» силуэты, в частности, «играют» с корсетными формами в блузках.

А вот, аналитик Джон Кернан отмечает, что сейчас для клиентов уже мало приобретать «чистый» джинс или искусственную кожу, им подавай «ручную работу ремесленников, которая выражает свободолюбивый дух Дикого Запада». И это желание вполне укладывается в «кастомный» подход, когда по желанию покупателя джинсовый костюм или замшевую жилетку могут украсить различными элементами декора – кистями, бахромой, значками, вышивкой и др.