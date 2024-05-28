Наталья Бардо показала фигуру в откровенном наряде

Актриса Наталья Бардо снялась в прозрачном мокром платье без белья. Звезда позировала в бассейне на отдыхе в Турции и поделилась кадрами в соцсетях.

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Артистка восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Бардо признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году артистка решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались. У пары есть общий сын Эрик, мальчик родился 31 мая 2016 года.

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Актриса рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам звезды, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения знаменитость не прибегала. Бардо продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также звезда занимается йогой и пилатесом.