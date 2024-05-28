При наличии нависшего века нанесение стрелки на закрытом глазу может привести к неудачному результату. Дело в том, что из-за избытка кожи на верхнем веке линия стрелки, которая казалась идеально ровной при закрытых глазах, будет выглядеть кривой и неаккуратной, когда вы откроете глаза.

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Лучше всего рисовать стрелку при нависшем веке, держа глаза широко открытыми и смотря прямо перед собой. Рекомендуется встать перед зеркалом и зафиксировать взгляд на уровне глаз, не опуская и не поднимая их. В такой позиции верхнее веко будет находиться в наиболее натуральном состоянии.

Подробнее о том, как рисовать стрелки на нависшем веке, смотрите в видео.