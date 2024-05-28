Дженнифер Энистон показала фигуру после тренировки

Звезда «Друзей» тренируется трижды в неделю. Спорт и правильное питание уже давно являются неотъемлемой частью жизни 55-летней Дженнифер Энистон. Актриса часто делится с поклонниками любимыми упражнениями и результатами тренировок, показывая их в социальных сетях.

© globallookpress

Недавно Дженнифер похвасталась идеальным прессом и показала, как выглядят её пресс и руки благодаря регулярным занятиям. Отжимания, подтягивания и другие упражнения помогли ей подтянуть мышцы и сделать их более рельефными. На фото Энистон позировала со своим тренером.

© Социальные сети

Поклонники актрисы отметили, что даже после тренировки в зале она выглядит невероятно женственно. Некоторые подписчики Энистон даже решили взять с неё пример и записались на тренировку – подтянутая фигура звезды действительно вдохновляет на то, чтобы взять себя в руки.