Энн Хэтэуэй сочетает платье-рубашку от Gap с бриллиантами от Bulgari

Энн Хэтэуэй предъявила весомый аргумент в пользу кэжуал-бренда Gap на ювелирном мероприятии Bulgari в Риме в понедельник, выйдя в свет в гламурном белом платье-рубашке от популярного бренда. Асимметричный фасон на пуговицах из 100%-го органического хлопка был создан на заказ Заком Позеном — недавно назначенным креативным директором и исполнительным вице-президентом Gap.

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«Платье имитирует конструкцию воротника и рубашки, но добавляет женственную изюминку с помощью вытачек на талии и соответствующего корсета», — сказано в релизе.

Этот современный и понятный образ, вдохновлён культовым фильмом с участием Одри Хёпберн «Римские каникулы».

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Стилистка Эрин Уолш дополнила образ актрисы ослепительными украшениями от дома Bulgari. Помимо потрясающего сапфирово-бриллиантового колье из коллекции высокого ювелирного искусства дома, звезда надела подходящее коктейльное кольцо с сапфиром, бриллиантовый браслет Serpenti и сверкающие серьги. Энн поддержала глэм-настроение, уложив волосы в пучок и выбрав нейтральный макияж со светло-розовыми губами. Сама элегантность!