Актриса Джейн Сеймур поделилась секретом красоты

Знаменитая «доктор Куин» всегда выглядела моложе своих лет, но и она не избежала нелицеприятных комментариев о внешности.

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В 73-и Джейн Сеймур, известная по сериалу «Доктор Куин: Женщина-врач» (1993-1998), до сих пор входит в число голливудских красавиц. В интервью она часто говорит о желании стареть естественно, но недавно признала, что в 40 лет подверглась троллингу по вопросу внешности от… фотографов.

«Они пытались что-то сделать с моей кожей под глазами, когда мне было 40, потому что фотографы говорили, что у меня выпуклые глаза, - рассказала актриса в беседе с People. – Но пластический хирург сказал, что на самом деле это мускулы и с ними ничего нельзя сделать».

После этого случая Сеймур поняла, что не хочет вносить изменений в лицо на постоянной основе, поскольку для неё как для актрисы важно иметь свободу выражать эмоции мимикой. Сейчас, по прошествии более 30-и лет, Джейн с юмором вспоминает об этом эпизоде:

«У меня хорошая карьера благодаря глазам», - со смехом говорит она.

Решение не прибегать к пластической хирургии не означает, что она готова критиковать кого-то за обратное.

«Я ничего не имею против тех, кто делает то, что хочет. Но лично мне это не помогает в работе, если только я не должна изображать кого-то с ботоксом. В этом случае, да, я бы им воспользовалась», - добавила она с улыбкой.

Ну, а если кто-то хочет узнать секрет её молодости, то Сеймур не откроет ничего нового.

«Лучшая подтяжка лица – это улыбка. Если вы хотите выглядеть молодо, вам просто нужно широко улыбаться», - отметила она.

Звезда мелодрамы «Ирландская мечта» (2024) всегда была в авангарде борьбы с эйджизмом в Голливуде. До сих пор получает предложения сниматься, в отличие от большинства актрис, о которых в её возрасте киностудии безвозвратно забывают. Просто Сеймур не привыкла оглядываться назад, а смотрит только вперёд.

«Многие меня спрашивают: «Разве ты не хотела бы быть моложе?», но я отвечаю шуткой, что «нет», потому что у меня так много опыта, у меня такая насыщенная жизнь и так много друзей, и так много экстраординарных переживаний, - сообщила она в беседе с Page Six в марте. – Жизнь продолжается, и я не думаю, что есть какой-то срок годности женщин, пока они сами не определятся с этим».

Это напоминает о том, что женщины процветают на всех этапах жизни, и что старение – настоящая привилегия, которую ещё не каждому посчастливится получить для проживания».