Модные мужские брюки 2024. Тренды, модели, новинки, фасоны

Рассматриваем все варианты — от строгой классики до расслабленного стиля casual.

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«Брюки — основа любого мужского гардероба. Это базовый элемент, который носят практически ежедневно. Они позволяют выглядеть стильно на торжественном мероприятии, презентабельно — на деловой встрече и чувствовать себя комфортно во время прогулки или встречи с друзьями», — Екатерина Бессмертных, главный дизайнер бренда мужской одежды KANZLER.

Главное — понимать, какие модели подходят для каждого события. У любого уважающего себя представителя сильного пола должно быть несколько пар. Классические — для работы в офисе, чинос — для активных прогулок и неформальных мероприятий, брюки карго для путешествий и поездок за город.

История брюк

Никто точно не знает, когда именно человечество изобрело штаны. В Древнем Египте, Месопотамии и Элладе прекрасно обходились без брюк.

Этот предмет гардероба пришёл вместе со степными кочевниками, которые первыми в истории оседлали лошадей. Это было примерно в IV веке нашей эры. После люди осваивали стрельбу из лука и работу мечом.

Однако такой предмет гардероба относился к одежде для представителей низших сословий. Поэтому приходилось сверху надевать мантию из шёлка, тоги и халаты с разрезом для маскировки. Это продолжалось несколько столетий.

С XI века мужчины стали укорачивать длинные подолы. Во Франции новую модель называли шоссами, а в Италии – кальцони.

В Средневековье начали сражаться с «юбочками» и пуфиками. В результате длина росла. На очередь пошла борьба с гульфиками. Со временем сформировался образ привычных нам брюк.

В нашей стране моду на штаны ввёл Петр I. Новый предмет гардероба был коротким и имел застёжку под коленями. Тогда они назывались кюлотами. Носили их исключительно представители знати. Простые люди были одеты в длинные брюки. Постепенно этот тренд появился и у аристократов. Отличие было теперь только в материале пошива. С XX века мужское одеяние начали носить и женщины.

Важные исторические события повлияли на становление мужской брючной моды, так как любое явление в мире сразу же отражается и в одежде. Например, в нашей стране в 70-х был негласный запрет на широкие брюки-клёш. 80-е прошли под знаком яростного сражения с шортами на городских улицах, потому что истинный коммунист не должен быть с голыми икрами.

Что касается современных трендов, то несколько сезонов назад дизайнеры начали переосмысливать классический стиль. Эта тенденция продолжает набирать обороты.

Что сейчас модно?

Дизайн актуальных брюк сезона весна-лета 2024 отсылает нас к фасонам 60-х. Речь о высокой талии и широком крое.

Не стоит забывать про классику. Не думайте, что это скучно. Есть разные варианты: прямые, зауженные, широкие и с защипами. Именно последний элемент декора отсылает нас к ретростилю. Если разбавить образ трикотажной безрукавкой, пиджаком из вельвета, то получится стиль преппи.

Среди трендовых моделей особо выделяются брюки с накладными карманами, широкие чинос и джоггеры.

Современный крой отражает общую тенденцию на расслабленные фасоны. Они не сковывают движения и прекрасно сочетаются с кедами. Классические брюки также не утратили свою актуальность. Но свободный крой придаст вашему внешнему виду свободу и стиль.

Какие материалы и цвета в тренде?

Лучше рассматривать не тренды, а общие мировые веяния моды. Это комфорт, продуманные лекала, натуральные материалы. Например, хлопок, лён, шёлк и вискоза. Актуальные брюки – это прежде всего свобода движений.

Сейчас наблюдается тенденция на природные оттенки. Все тона коричневого от мокко до горького шоколада, хаки, серый, песочный и синий. Их легко комбинировать с другими цветами и создавать образы в стиле тихой роскоши.

Советы по выбору

Существует несколько параметров, которые стоит учитывать при покупке новой пары: посадка, размер и длина.

Высокая посадка подойдёт обладателям стройного телосложения. Она визуально удлиняет ноги и подчёркивает талию. Средняя – универсальна и применима практически для любого типа фигуры. Брюки не должны очень плотно облегать.

Если же вы обладатель среднего или невысокого роста, выбирайте однотонные модели. Слишком зауженные будут визуально укорачивать ноги и нарушать пропорции фигуры. Чтобы выглядеть выше ‒ обратите внимание на однотонные пары или вертикальный принт. Сочетать лучше с одеждой в тон, так вы создадите цветовую линию, которая визуально вытягивает силуэт.

Для плотного телосложения оптимальным выбором станут брюки тёмных оттенков. Лучше избегать бесформенных или слишком зауженных фасонов, а также отдавать предпочтение плотной ткани.

Мужчинам со спортивным телом стоит избегать фасона slim. Он может выставить объёмный верх в не самом выгодном свете. Парням со стройным ногами лучше выбирать классические брюки без накладных карманов и декора.

В случае лишнего веса в области живота прекрасно подойдут модели прямого кроя с регулируемой посадкой на кулиске. Стоит отказаться от широкого кроя, клёш и укороченных вариантов.

Молодым людям позволительны любые эксперименты с фасонами и принтами. Для мужчин в возрасте рекомендуется выбирать прямой крой с небольшими складками на передней части брюк.

Сейчас стайлинг дарит больше свободы и держит курс на комфорт и расслабленность даже в традиционной деловой моде. Но всегда стоит учитывать свои параметры и особенности телосложения. Важно использовать знания пропорций и визуальных приёмов, чтобы создать свой узнаваемый стиль и подчеркнуть достоинства.