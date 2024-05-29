Актриса Агата Муцениеце сменила имидж на фоне нового романа и показала результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Агата Муцениеце показала, как сидит в салоне красоты с фольгой на волосах. Затем она выложила видео, на котором показала результат — актриса осветлила волосы и завершила все тонированием. Ей также сделали легкую укладку с локонами.

В апреле телеведущий Иван Чуйков предложил актрисе Агате Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов. Муцениеце перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги. А позже Муцениеце показала, как познакомила Чуйкова с детьми и проводила с ним время.

Агата Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.я.