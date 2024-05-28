Звезда Comedy Woman удивила фанатов внешностью без макияжа

Актриса и экс-участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото без макияжа и укладки.

39-летняя Екатерина Варнава сделала селфи, отказавшись от привычного макияжа и показав естественную красоту.

«Достижение дня: выспалась», — подписала фото актриса.

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Фанаты отметили, что внешность Варнавы сильно изменилась.

«Шикарно выглядите, изменились», «Екатерина, вам идет нормальный вес», «Очень свежо. Вам идет», — написали они.

Екатерина Варнава начала свою юмористическую карьеру в 2003 году, выступая в команде КВН «Свои секреты». Она получила наибольшую известность в 2008 году, когда стала участницей проекта Comedy Woman.

Телеведущая регулярно экспериментирует с образами. Летом актриса обновила цвет волос и сделала челку. Актриса перекрасила пряди в насыщенный каштановый оттенок. Процесс преображения в салоне она снимала на видео. Результат актриса также продемонстрировала в личном блоге.