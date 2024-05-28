Ногти-«аура» и россыпь сердец: самый трендовый летний маникюр

Сочный френч и всевозможные оттенки красного уже успели наскучить нам в мае, летом же хочется присмотреть более актуальный дизайн, который бы радовал вас на протяжении всего отпуска. Нейл-мастер Арина Максимова рассказала нам о свежих трендах ногтевого дизайна этого лета.

Ногти-«аура»

Может показаться, что речь идет об обычном омбре, но это не так.

Арина: «Аура выглядит невероятно сочно и актуально за счет растяжки цвета — края мы делаем всегда светлее, а самый насыщенный оттенок кладем в центр пластины».

Наш эксперт рекомендует присмотреться к теплым цветам — коралловому, розовому или оранжевому.

Холодная втирка

Для поклонниц холодных оттенков наш мастер подготовил суперлетнюю идею.

Арина: «Втирка не выходит из топа еще с зимы, причем большинство моих клиентов не могут остаться равнодушными к холодным оттенкам втирки даже в теплое время».

Смотрите, чтобы базовый цвет не конфликтовал с температурой втирки.

Минимализм

Если весной мы выбирали графичный минимализм в сдержанных оттенках, то летом можно расслабиться.