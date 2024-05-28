Ногти-«аура» и россыпь сердец: самый трендовый летний маникюр
Сочный френч и всевозможные оттенки красного уже успели наскучить нам в мае, летом же хочется присмотреть более актуальный дизайн, который бы радовал вас на протяжении всего отпуска. Нейл-мастер Арина Максимова рассказала нам о свежих трендах ногтевого дизайна этого лета.
Ногти-«аура»
Может показаться, что речь идет об обычном омбре, но это не так.
Арина: «Аура выглядит невероятно сочно и актуально за счет растяжки цвета — края мы делаем всегда светлее, а самый насыщенный оттенок кладем в центр пластины».
Наш эксперт рекомендует присмотреться к теплым цветам — коралловому, розовому или оранжевому.
Холодная втирка
Для поклонниц холодных оттенков наш мастер подготовил суперлетнюю идею.
Арина: «Втирка не выходит из топа еще с зимы, причем большинство моих клиентов не могут остаться равнодушными к холодным оттенкам втирки даже в теплое время».
Смотрите, чтобы базовый цвет не конфликтовал с температурой втирки.
Минимализм
Если весной мы выбирали графичный минимализм в сдержанных оттенках, то летом можно расслабиться.
«Россыпь цветных сердечек или цветов на нескольких ногтях — то, что нужно в летний сезон. Главное, не увлекайтесь и не просите сделать дизайн на все ногти — это скучно», — поясняет Арина.